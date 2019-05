"Mannheimer Morgen" zu schlechtem Abschneiden der großen Koalition:

"Am beschleunigten Abstieg von CDU und SPD hierzulande sind beide jedoch auch selbst schuld. Sie sind ihrer eigentlichen Aufgabe als Volksparteien nicht mehr gerecht geworden sind - nämlich Probleme frühzeitig per Kompromiss zu lösen. Und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Erst recht nicht in der großen Koalition. Stattdessen haben sie sich belauert, von Wahlkampf zu Wahlkampf gedacht."/zz/DP/he

