Düsseldorf (ots) - Die Chefin des Automobil-Zulieferers Coroplast kritisiert die Klimapolitik der Bundesregierung. "Sie hat das 1,5 Grad Klimaziel geradezu religiös stilisiert und damit die Orientierung verloren, sich primär um das Wohl der Menschen zu kümmern", sagte Natalie Mekelburger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



Die Politik der Bundesregierung, die stark auf die Elektromobilität als Antrieb der Zukunft setzt, hält Mekelburger für gefährlich: "Aus meiner Sicht ist diese Politik eher schädlich. Sie kostet viel Geld, unterdrückt technologische Vielfalt und schafft neue Abhängigkeiten. Früher hieß es, wir dürfen uns bei den fossilen Brennstoffen nicht so abhängig machen von der arabischen Welt. Und jetzt begibt man sich systematisch in die Hand der Chinesen, die überwiegend die Hoheit über die Rohstoffe für die Elektromobilität haben."



Das Wuppertaler Familienunternehmen Coroplast stellt Hightech-Kabel, Spezialleitungssätze und Technische Klebebänder her, die heute praktisch in jedem deutschen Fahrzeug verbaut sind. Zu den Kunden gehören unter anderem Volkswagen und Tesla. Coroplast macht rund 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr.



