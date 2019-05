Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Ambarella +0,34% auf 33,6, davor 8 Tage im Minus (-21,69% Verlust von 42,76 auf 33,48), Novartis -0,07% auf 88,46, davor 5 Tage im Plus (6,74% Zuwachs von 82,93 auf 88,52), Roche GS -1,14% auf 268,85, davor 5 Tage im Plus (2,26% Zuwachs von 265,95 auf 271,95), Roche Holding -1,1% auf 268,6, davor 5 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 265 auf 271,6), Merck Co. -1,12% auf 80,26, davor 5 Tage im Plus (3,11% Zuwachs von 78,72 auf 81,17), paragon -2,78% auf 26,25, davor 5 Tage im Plus (12,73% Zuwachs von 23,95 auf 27), DWH Deutsche Werte Holding -1,96% auf 5, davor 5 Tage ohne Veränderung , Eyemaxx Real Estate 0% auf 10,6, davor 4 Tage im Plus (15,22% Zuwachs von 9,2 auf 10,6), Beiersdorf -0,24% auf 103,25, davor 4 Tage im Plus (3,4% Zuwachs von 100,1 auf ...

