Medienmitteilung

29. Mai 2019, 07.00 Uhr

Zur sofortigen Veröffentlichung

Warteck Invest AG legt den Bezugspreis der angekündigten Kapitalerhöhung fest

Bezugspreis der neuen Aktien: CHF 1'550

Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund CHF 76.7 Millionen

Der Verwaltungsrat der Warteck Invest AG hat den Bezugspreis für die Bezugsrechtskapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu 49'500 voll zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 auf CHF 1'550 pro neue Namenaktie festgelegt. Unter der Annahme, dass sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, resultiert ein erwarteter Bruttoerlös von rund CHF 76.7 Millionen. Der Bezugspreis je neue Namenaktie entspricht einem Abschlag von 18.8% zum Schlusskurs der Warteck Invest-Namenaktie vom 28. Mai 2019 und steht einem Net Asset Value der Warteck Invest-Aktie (nach latenten Steuern) per 31. Dezember 2018 von CHF 1'524 gegenüber.

Den Aktionären wird für jede am 3. Juni 2019 (vor Handelsbeginn) gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von vier Bezugsrechten berechtigt den Inhaber zum Bezug einer neuen Namenaktie gegen Zahlung des Bezugspreises. Die Bank Vontobel AG, als alleinige federführende Bank, wird den bestehenden Aktionären der Warteck Invest AG die neuen Namenaktien im Rahmen des Bezugsangebots im Zeitraum vom 3. Juni 2019 bis 12. Juni 2019, 12.00 Uhr MESZ, zur Zeichnung anbieten. Die Bezugsrechte werden vom 3. Juni 2019 bis 7. Juni 2019 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Bestehende Aktionäre der Warteck Invest AG werden durch ihre jeweilige Depotbank bzw. durch das Aktienregister (im Falle der Selbstverwahrer) über das Vorgehen für die Teilnahme am Bezugsangebot informiert. Die Warteck Invest AG und die Bank Vontobel AG behalten sich vor, neue Namenaktien, die nicht durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet wurden, am oder um den 12. Juni 2019 zu platzieren oder zu verkaufen. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien sowie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises sind für den 14. Juni 2019 vorgesehen.

Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Namenaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung sind bis zu 247'500 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 ausgegeben.

Wie bereits mitgeteilt, hat sich die Aktionärsgruppe Familie Dr. Christoph M. Müller verpflichtet, die ihr im Bezugsangebot zugeteilten Bezugsrechte auszuüben und sie prüft zudem, ihren Aktienanteil, der gegenwärtig bei 31.79% liegt, durch Zukäufe von zusätzlichen Bezugsrechten und/oder Namenaktien weiter zu erhöhen, wobei in jedem Fall die Beteiligungsschwelle von 33?% nicht überschritten werden soll.

Wichtiger Termin August 2019 Publikation Semesterbericht 2019

Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen

Daniel Petitjean, Chief Executive Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

daniel.petitjean@warteck-invest.ch

Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

stefan.hilber@warteck-invest.ch

Warteck Invest AG, E-Mail: info@warteck-invest.ch Grenzacherstrasse 79, CH-4058 Basel Webseite: www.warteck-invest.ch (http://www.warteck-invest.ch)

Tel. +41-61-690 92 20, Fax +41-61-690 92 30

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN

Bezugsrecht der Warteck Invest AG: Valor 47 946 948 | ISIN CH047 946 948 5 | Symbol WARN19

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2018 von CHF 782.7 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Publikation dient der Orientierung der Aktionärinnen und Aktionäre der Warteck Invest AG und der Öffentlichkeit. Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Bezugsrechten oder Aktien der Warteck Invest AG dar noch gilt sie als Prospekt in Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts. Entscheide zur Ausübung von Bezugsrechte oder zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen, welcher kostenlos bei der Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel, erhältlich ist. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Diese Publikation kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Warteck Invest AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die beschriebenen Bezugsrechte und Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz uneingeschränkt öffentlich zum Kauf angeboten.

Diese Publikation sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in den USA, in das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Publikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Bezugsrechten oder Aktien. Die Wertpapiere der Warteck Invest AG wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Für das Vereinigte Königreich wurde diese Publikation weder durch eine befugte Person im Sinne des Artikels 21 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 veröffentlicht noch von einer solchen befugten Person gebilligt. Demgemäss darf sie in Grossbritannien weder an ein öffentliches Publikum verteilt und noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist nur an Personen gerichtet, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten. Andere Personen dürfen nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Publikation bezieht, steht nur Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, zur Verfügung und wird nur mit diesen Personen unternommen.

In den Mitgliedstaaten des EWR, die die Richtlinie 2003/71/EG (nachfolgend "Prospektrichtlinie") und die Richtlinie 2010/73/EU vom 24. November 2010 umzusetzen haben (nachfolgend ein "Mitgliedstaat"), dürfen die in dieser Publikation beschriebenen Bezugsrechte und Aktien der Warteck Invest AG nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Ein Angebot darf insbesondere auch nicht gegenüber den in Artikel 3 Absatz 2 der Prospektrichtlinie oder der entsprechenden Regelungen ihrer mitgliedstaatlichen Umsetzungsakte genannten Personen oder in den dort genannten Angebotsformen abgegeben werden. Demgemäss darf diese Publikation weder an ein öffentliches Publikum verteilt und noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist nur an Personen gerichtet, die sich ausserhalb der Mitgliedstaaten des EWR aufhalten.

Das in dieser Publikation referenzierte stellt in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf von Aktien dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht genehmigt ist.

Legal Disclaimer

The purpose of this publication is to inform shareholders of Warteck Invest AG and the public. This press release does neither constitute an offer to buy or to subscribe to rights or shares of Warteck Invest AG nor a prospectus within the meaning of the applicable Swiss law. Investors should make their decision to [exercise rights or] buy or to subscribe to new shares solely based on the offering and listing prospectus available free of charge at Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situa-tion, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Warteck Invest AG assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

The securities described herein are offered publicly without restrictions in Switzerland only.

THIS PUBLICATION IS NOT BEING ISSUED IN THE USA, IN THE UNITED KINGDOM, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN AND MUST NOT BE DISTRIBUTED OR DISSEMINATED TO ONE OF THESE COUNTRIES BY PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION. THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES OF WARTECK INVEST AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 AS AMENDED AND ARE NOT BEING OFFERED IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS.

In relation to the United Kingdom the communication of this publication is not being made, and this publication has not been approved, by an authorized person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, this publication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. Rather, the communication of this publication is being made to, and is directed only at persons outside the United Kingdom. This publication is only available to such persons and the transaction contemplated herein will be available only to, or engaged in only with persons outside the United Kingdom, and this publication must not be acted on or relied upon by any other person.

In relation to each Member State of the EEA which has implemented the Directives 2003/71/EG dated November 4, 2013 (the "Prospectus Directive") (each a "Relevant Member State") and 2010/73/EU dated November 24, 2010, an offer to the public of [rights or] shares of Warteck Invest AG which are the subject of the offering contemplated by this publication may not be made in that Relevant Member State. An offer to the public of [rights or] shares of Warteck Invest AG may in particular also not be made under the provisions of Article 3 (2) of the Prospectus Directive or the respective regulations of national regulations implementing the Prospectus Directive.

The offer refered to in this press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.