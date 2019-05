The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB118U3 LBBW STUFENZINS 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8197 LDSBK.SAAR IHS S.819 BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BJFT0591 KAEVA 19/24 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1982170695 DZ BANK IS.A1126 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2001737324 TELENOR 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2001737910 TELENOR 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2001738991 TELENOR 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2005607879 SATO 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA OEZ XFRA AU0000047441 AVECHO BIOTECHN. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 27B1 XFRA BMG393381196 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD0,125 EQ00 EQU EUR N

CA XJCB XFRA CA15643T3055 CENTURION MINERALS LTD. EQ00 EQU EUR N

CA TLA XFRA CA89785F1009 TRUE LEAF BRANDS INC. EQ00 EQU EUR N

CA CNAA XFRA FR0011720911 LYX.HW.WP MSCI CH.A(DR) A EQ00 EQU EUR Y

CA 3KX XFRA GB00BJ5JNL69 SDX ENERGY PLC EQ00 EQU EUR N

CA NPX XFRA JP3711600001 TAIYO NIPPON SANSO EQ00 EQU EUR N

CA R9HA XFRA KYG750041207 RENHE COMM.HLDGS HD -,10 EQ01 EQU EUR N