FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

COUD XFRA GB00BV9FP302 COMPUTACENTER LS-,075555 0.245 EUR

KS3 XFRA GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS LS -,01 0.012 EUR

317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.043 EUR