Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 118 auf 130 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er mache die Kursziele für europäische Börsenbetreiber nun an seinen Schätzungen für das Jahr 2020 fest, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibe die Aktie der London Stock Exchange (LSE) wegen der strukturellen Wachstumsmöglichkeiten der Londoner./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005810055

AXC0047 2019-05-29/07:38