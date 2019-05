FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse hat den Umsatz- und Gewinnausblick nach einem starken ersten Quartal angehoben. Der Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge steigerte den Gewinn zum Jahresstart überproportional zum Umsatz und kräftiger als von Analysten erwartet. Zudem berichtete das im MDAX notierte Unternehmen über einen Rekordauftragsbestand.

Der Umsatz der Knorr-Bremse AG legte laut Mitteilung um 8,8 Prozent auf 1,755 Milliarden Euro zu. Beide Segmente haben zu dem Zuwachs beigetragen, wie der Münchener Konzern mitteilte. Das operative Ergebnis EBITDA stieg den weiteren Angaben zufolge um 13 Prozent auf 334 Millionen Euro, die Marge um 70 Basispunkte auf 19,0 Prozent.

Angesichts des guten Jahresstarts erhöhte Knorr-Bremse die Prognose für 2019. So soll der Umsatz auf 6,875 Milliarden bis 7,075 Milliarden Euro steigen nach 6,616 Milliarden Euro im Vorjahr. Bisher wurden 6,8 Milliarden bis 7,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Rendite bezogen auf das EBITDA soll nun 18,5 bis 19,5 Prozent nach 17,8 Prozent im Vorjahr erreichen. Hier hatte Knorr-Bremse bisher 18 bis 19 Prozent in Aussicht gestellt.

May 29, 2019 01:20 ET (05:20 GMT)

