Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung von 110 JPY hat sich aus Sicht des US-Dollars bestätigt. Für den Greenback kann es in der aktuellen Situation eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung gehen; so zumindest scheint es ... Rückblick. In unserer Kommentierung vom 20.05. hieß es u.a. "[…] Aus charttechnischer Sicht stellt sich nun die Frage, ob es sich bei dem Ausflug über die 110 JPY womöglich ...

