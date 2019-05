Wenn man sich diesen Chart so ansieht, fühlt man sich an die Super-Haussen der TecDAX-Kollegen Wirecard und Nemetschek in 2017 und 2018 erinnert. Man darf zwar mutmaßen, dass es irgendwann auch bei der Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle zu einem Abverkauf der Super-Hausse kommt, wie es Nemetschek und Wirecard wiederfahren war. Aber im Moment gibt es noch keine Indizien dafür.

