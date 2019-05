Die ganz großen Techs stagnieren auf hohem Niveau, aber kommen zur Zeit nicht weiter. Die Faktenlage lässt es nicht zu, neue Fantasien zu entwickeln. Dafür steigen die Chancen der typischen Value-Aktien wie 3M, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble oder in Europa Unilever, Nestle etc.. Deren Unterbewertung steht nicht in Zweifel. Der Wechsel von Growth zu Value wird voraussichtlich die Strategiewette der großen Investoren in den nächsten Monaten sein. Tatsächlich ist die Differenz in den Bewertungen die größte seit mehr als 20 Jahren. Wie das funktioniert lesen Sie in der AB nebst Grafik. Das muss man wissen, um eine richtige Gewichtung zu finden. Grob gesagt: In allen Growth-Titeln steckt ein Korrekturpotenzial um 20 %. In allen Value-Aktien dagegen ein Erholungspotential um den gleichen Prozentsatz.



Sollten Sie kein Abonnent unserer Briefe sein, können Sie diese auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de einzeln abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info