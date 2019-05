FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EUR

NAPN XFRA CA65704X1096 NORTH AMER. PALL. 0.066 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.066 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.284 EUR

RZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 0.874 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.197 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.206 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.007 EUR

CIM XFRA CNE100002359 CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 0.021 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.060 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.091 EUR

IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.438 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.076 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.223 EUR

DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.042 EUR

84N XFRA GB00BD45SH49 INTEGRAFIN HLDGS LS-,01 0.029 EUR

RW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.020 EUR

2MI XFRA GB00BYV24996 MEDICA GROUP PLC LS-,002 0.017 EUR

VSA2 XFRA FR0013176526 VALEO SA INH. EO 1 1.250 EUR

28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.033 EUR

N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.013 EUR

NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.161 EUR

TC2A XFRA KYG8701T1388 TCL ELECTRONICS HLDGS HD1 0.011 EUR

2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 0.626 EUR

729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.156 EUR

7CD XFRA PLOPTTC00011 CD PROJEKT S.A. C ZY 1 0.244 EUR

2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. 0.158 EUR

6P9 XFRA GB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI)LS0,01 0.240 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. 0.074 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.121 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR