FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KSB XFRA DE0006292006 KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 3.000 EUR

KU2 XFRA DE0006204407 KUKA AG 0.300 EUR

INH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.500 EUR

EUZ XFRA DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 1.200 EUR

EDL XFRA DE0005649503 EDEL SE+CO.KGAA INH O.N. 0.100 EUR

OBS XFRA DE0005228779 ORBIS AG O.N. 0.160 EUR

QSC XFRA DE0005137004 QSC AG NA O.N. 0.030 EUR

BJ3 XFRA CNE100000262 BEIJING NORTH STAR -H-YC1 0.015 EUR

G2M XFRA CNE100000247 BEIJING JINGKEL. H YC 1 0.010 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.019 EUR

NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.153 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.080 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.013 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.156 EUR

QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.265 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.033 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.274 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.134 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.054 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.143 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.109 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.036 EUR

AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.112 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.133 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.449 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.268 EUR

ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.136 EUR

CSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.080 EUR