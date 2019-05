FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EBA XFRA US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0.125 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.429 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.635 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.349 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.179 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.643 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.072 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.206 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.214 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.277 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.268 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.045 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.134 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.483 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.447 EUR

NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50 0.150 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.581 EUR

599A XFRA KYG7800X1079 SANDS CHINA REG.S DL -,01 0.114 EUR

CVG XFRA HK1093012172 CSPC PHARMACEUT.GR. 0.020 EUR

WHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.759 EUR

M8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.084 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.271 EUR

BON XFRA FR0000061129 BOIRON SA INH. EO 1 1.450 EUR

TCX XFRA ES0132945017 TUBACEX INH. EO 0,45

WAC XFRA DE000WACK012 WACKER NEUSON SE NA O.N. 1.100 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.188 EUR

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.095 EUR

AJ91 XFRA DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.400 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

IVU XFRA DE0007448508 IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 0.120 EUR

MED XFRA DE0006595101 MEDICLIN AG 0.050 EUR

MLP XFRA DE0006569908 MLP SE INH. O.N. 0.200 EUR

MNV6 XFRA DE0006553464 MAINOVA AG O.N. 10.840 EUR

LEI XFRA DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N. 1.050 EUR

KSB3 XFRA DE0006292030 KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 3.380 EUR