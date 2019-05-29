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WKN: 867157 ISIN: HK0012000102 Ticker-Symbol: HLD 
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Industrie/Mischkonzerne
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HANG SENG
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HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 1-Woche-Intraday-Chart
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1-Woche-Intraday-Chart
ANGANG STEEL CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANGANG STEEL CO LTD0,537+0,56 %
C&C GROUP PLC3,66+0,41 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD5,546-0,70 %
HONGKONG AND CHINA GAS CO LTD2,167+0,65 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH LIMITED45,025+0,49 %
NATIONAL GRID PLC9,173-1,65 %