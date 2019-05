FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LEGN XFRA DE000LEG1193 LEG IMMOBILIEN AG NA NEUE

GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01

HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV.

HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS

GNV XFRA CNE1000001V4 ANGANG STEEL CO. H YC 1

H7T XFRA KYG4672N1016 HUTCHISON CH.MEDIT. LS1,0

NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC