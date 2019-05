Manz AG: Geschäftsführer der Manz Slowakei wird neuer COO der Gruppe DGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): Personalie Manz AG: Geschäftsführer der Manz Slowakei wird neuer COO der Gruppe 29.05.2019 / 08:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Manz AG: Geschäftsführer der Manz Slowakei wird neuer COO der Gruppe Reutlingen, 29.05.2019 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, beruft zum 01. Juli 2019 den bisherigen Geschäftsführer der Manz Slovakia s.r.o. Jürgen Knie (49) als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand. In seiner neuen Funktion verstärkt er das bestehende Vorstandsteam aus CEO Martin Drasch und CFO Manfred Hochleitner, um gemeinsam die nächsten Schritte hin zu nachhaltig profitablem Wachstum der Manz AG zu realisieren. Prof. Dr. Heiko Aurenz, Aufsichtsratsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir mit Jürgen Knie einen geeigneten Kandidaten aus dem eigenen Unternehmen für diese Vorstandsposition gefunden haben. Er kennt die Manz AG mit ihren Technologien, Branchen, Lieferanten und Kunden bereits seit knapp 10 Jahren. Damit bringt er aus unserer Sicht die idealen Voraussetzungen für die COO-Position mit." Herr Knie wechselt von der Manz Slovakia in die Zentrale nach Reutlingen. Seit 2010 Geschäftsführer für Manz in der Slowakei, verantwortete Herr Knie unter anderem auch die Entwicklung des Segments Contract Manufacturing und legte damit den Grundstein für das Joint Venture Talus Manufacturing am Standort Taiwan. Bis heute ist Herr Knie zudem Mitglied des Boards der Talus Manufacturing. In seiner neuen Rolle als COO der Manz AG wird Jürgen Knie neben den Bereichen Einkauf, Produktion und Inbetriebnahme die Segmente Contract Manufacturing und Service verantworten. Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG: "Jürgen Knie arbeitet schon lange mit unseren Stakeholdern in der Slowakei und bei Talus zusammen. Als Geschäftsführer der Manz Slovakia s.r.o. hat er bereits in den vergangenen Jahren den Wandel der Manz Gruppe mitgestaltet. Er kennt die Prozesse und er weiß, wo Potenziale zur Steigerung unserer Rentabilität liegen. Daher freuen wir uns sehr, dass er uns nun auf Vorstandsebene unterstützen wird." Bild Jürgen Knie: https://www.cometis.de/wp-content/uploads/2019/05/Juergen-knie.jpg Unternehmensprofil: Manz AG - passion for efficiency Die 1987 gegründete Manz AG ist ein weltweit agierendes Hightech-Maschinenbauunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Segmente Solar, Electronics, Energy Storage, Contract Manufacturing und Service. Mit langjähriger Expertise in der Automation, Laserbearbeitung, Bildverarbeitung und Messtechnik, Nasschemie sowie Rolle-zu-Rolle-Prozessen bietet das Unternehmen Herstellern und deren Zulieferern innovative Produktionslösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik und Lithium-Ionen-Batterietechnik. Das Produktportfolio umfasst sowohl kundenspezifische Entwicklungen als auch standardisierte Einzelmaschinen und Module, die zu kompletten, individuellen Systemen verkettet werden können. Vor allem durch die frühzeitige Einbindung der Manz AG in Kundenprojekte leistet die Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen, bedarfsorientierten Lösungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Kunden. Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und Indien. Weltweit beschäftigt die Manz AG aktuell rund 1.600 Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in der für die Zielbranchen des Unternehmens maßgeblichen Region Asien. Der Umsatz der Manz-Gruppe betrug im Geschäftsjahr 2018 rund 297 Millionen Euro. Investor Relations-Kontakt Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 Email: abartmann@manz.com cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de 29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816809 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816809 29.05.2019 ISIN DE000A0JQ5U3 AXC0059 2019-05-29/08:28