flatex Morning-news Silber: Gemeinsam mit dem Edelmetall Gold ging es am Dienstag ...

Gemeinsam mit dem Edelmetall Gold ging es am Dienstag auch mit der Feinunze Silber weiter abwärts. Silber korreliert somit einmal mehr wie der große Bruder Gold mit einem wieder erstarkenden Greenback. Obendrein lockt die Ausbildung eines charttechnisch nicht uninteressanten möglichweise dritten "Aufsetzers" im Bereich der 13,90 US-Dollar.

Zur Charttechnik: Der Preis für eine Feinunze Silber notierte am 14. November 2018 auf einem letzten übergeordneten Verlaufstief von 13,90 US-Dollar. Seitdem konnte sich die Feinunze Silber gut erholen und stieg auf ein Zwischenhoch vom 20. Februar 2019 auf 16,22 US-Dollar an. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 14,45/14,79/15,06/15,33/15,67 und 16,22 US-Dollar abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei 13,90 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 13,36/13,02 und 12,47 US-Dollar in Betracht.

