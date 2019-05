Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus muss im ersten Quartal weitere Rückschläge hinnehmen. So waren sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis rückläufig, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Für das zweite Halbjahr stellt das Unternehmen aber ein Wachstum in Aussicht und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Der Umsatz sank im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf gut 120 Millionen Euro. Das operative, um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (normalisiertes Ebitda) verringerte sich um 13,1 Prozent auf 56,8 Millionen Euro.

Bei Tele Columbus kriselt es schon länger. Der drittgrößte Kabelnetzbetreiber Deutschlands mit rund 3,4 Millionen angeschlossenen Haushalten ächzt unter der Schuldenlast, rückläufigem Wachstum beim operativen Gewinn und hohem Kapitalbedarf für den geplanten Netzausbau. Die Aktie viertelte ihren Wert innerhalb eines Jahres fast, indem sie von 6,10 Euro auf 1,59 Euro sackte. Zuletzt fiel das Unternehmen auch us dem SDax heraus.

Inzwischen hat Tele Columbus mitgeteilt, es prüfe Optionen wie die Beteiligung eines Investoren an den Netzen. Analysten sehen in diesen Plänen potenzielle Kurstreiber./hosmr/fba/jha/

ISIN DE000TCAG172

AXC0068 2019-05-29/08:41