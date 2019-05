Gefahr für die Kapitalmärkte: Wenn immer mehr Länder der bisherigen Reformpolitik den Rücken kehren, birgt das erhebliche Gefahren für die Finanz- und Wirtschaftspolitik der EU - und damit auch für Anleger.

400 Millionen Stimmzettel aus 21 Ländern sind ausgezählt. Die Bürger der Europäischen Union haben ein neues Parlament gewählt. Doch für welche Zukunft haben Sie sich nun entschieden? Es ist noch nicht lange her, da war die Europawahl kein nennenswertes Ereignis. Dies hat sich inzwischen deutlich gewandelt. Das Europa-Parlament ist heute ein zentrales Element der europäischen und auch der nationalen Politik. Umso wichtiger ist es, dass auch künftig eine verlässliche Politik von Brüssel ausgeht.

Viele politische Impulse kommen heute aus Brüssel, und die Weiterentwicklung der EU wird hier in Zusammenarbeit mit den Regierungschefs orchestriert. Umso wichtiger wird sein, die demokratische Legitimation zu stärken und den Einfluss von nationalen Interessen in geordneten Bahnen zu halten. Vor diesem Hintergrund ist ein Initiativrecht des EU-Parlaments eine wichtige Weiterentwicklung. Jedoch wird dies wohl noch einige Zeit dauern.

Europa und europäische Politik sind wichtig als Ganzes und für jedes einzelne Mitglied der EU. Aber Populismus und Europafeindlichkeit finden sich natürlich auch hier. So befinden sich auch im europäischen Parlament seit einigen Jahren populistische Parteien im Aufwind und im neuen Parlament dürften die populistischen Kräfte so stark wie nie zuvor abschneiden, sofern die politischen Turbulenzen in Österreich nicht die Wahlen in der ganzen EU nachhaltig beeinflussen. Der Skandal in Österreich ...

