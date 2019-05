Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Startup-Schmiede Rocket Internet hat im ersten Quartal unter dem Strich fast doppelt soviel verdient wie im Vorjahr und den operativen Verlust (EBITDA) reduziert. Auch der Umsatz stieg signifikant, allerdings auf niedrigem Niveau: Er legte um 48 Prozent auf 15,1 Millionen Euro zu.

Unter dem Strich und nach Dritten blieben 140,3 Millionen Euro übrig. Hier half ein stark verbessertes Finanzergebnis, das auf knapp 157 Millionen Euro von 99 Millionen zulegte. Im Vorjahr betrug der Nettogewinn 75,7 Millionen.

Der operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Verlust) halbierte sich fast auf 13,5 Millionen Euro, nach einem EBITDA-Verlust von rund 24 Millionen im Vorjahresquartal.

Am Ende des ersten Quartals ist noch ein einziges Unternehmen im Rocket-Internet-Portfolio. Dies ist die Global Fashion Group, ein Online-Modeportal in Schwellenländern. Offiziell nicht bestätigt sind Pläne für einen Börsengang der Global Fashion Group.

Zuletzt ging Mitte April das zweite noch im Portfolio verbliebene Unternehmen, der afrikanische Online-Händler Jumia, an die Börse, der an der NYSE notiert ist. 2018 hat Rocket drei Portfoliounternehmen an die Börse gebracht - Home24 SE, Westwing und Delivery Hero, 2017 Hellofresh.

In der Telefonkonferenz zum Jahresabschluss hatte das Rocket-Management gesagt, man plane, 2019 mehr Startups aufzubauen als 2018.

