Aspera erhält Software- und Dienstleistungsauftrag von US-Finanzdienstleister in Höhe von 750.000 $

Optimierung von Software-Lizenzen von Microsoft, Adobe, Oracle und IBM

BOSTON, MA / Aachen, Deutschland - 29. Mai 2019. Aspera, international führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Software Asset Management (SAM), gewinnt einen global agierenden Finanzdienstleister mit einem Jahresumsatz von über 12 Mrd. US-Dollar als Neukunden. Unterzeichnet wurde eine strategische Vereinbarung über 750.000 US-Dollar zur Nutzung von Aspera-Lizenzmanagement-Services und der Lizenzmanagement-Plattform SmartTrack. Nach einem wettbewerbsorientierten Angebots- und Lösungsevaluierungsprozess wurden die Lizenzmanagement- und Optimierungstools von Aspera als die beste technische Lösung ausgewählt. Aspera ist eine Tochtergesellschaft des USU-Konzerns.

Mit den Lösungen von Aspera wird der Kunde seine komplexe Lizenzierungsverwaltung automatisieren und optimieren. So wird die Einhaltung der Compliance-Vorschriften für große Softwareanbieter wie Microsoft, Adobe, Oracle und IBM gewährleistet. Aspera SmartTrack berechnet hierfür präzise die Kennzahlen für Server, Cloud, Clients und Mobilgeräte. Dies erlaubt eine Lizenzoptimierung, die großen Unternehmen bis zu 30 % Einsparungen ermöglicht.

"Diese Vereinbarung zeigt, dass die Aspera-Lösungen die weltweit größten Unternehmen in den komplexesten Umgebungen überzeugen", so Mel Passarelli, President und CEO von Aspera Inc. "Wir freuen uns darauf, leistungsstarke SAM-Lösungen für neue Unternehmen bereitzustellen und gleichzeitig unsere Partnerschaft mit bestehenden Kunden und geschätzten Partnern zu stärken."

Aspera hat Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und Japan und ist weltweit über ein wachsendes Vertriebsnetz von Partnern tätig. Das Aspera-Produktportfolio bietet detaillierte Informationen zu allen wichtigen Softwareanbietern und SaaS-Anwendungen. Aspera-Lösungen unterstützen Unternehmen im gesamten SAM-Prozess und bieten eine aktive Kontrolle über Lizenzkosten, Cloud-Migration und der Optimierung von Rechenzentren.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.de abrufbar.

Über Aspera

Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren. Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.