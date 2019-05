Die Bayer-Aktie krachte am vergangenen Freitag auf ein neues 5-Jahres-Tief (53,99 Euro) und hat damit in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 47% an Wert verloren (1-Monats-Verlust: 11%). Unterstützung erhalten die Leverkusener seitens der Analysten. Denn:Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen, während...

Den vollständigen Artikel lesen ...