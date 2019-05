Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben die Kursgewinne aus dem Vormonat im April ausgebaut, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung um 3,6 Prozent zugelegt.In den USA habe sich der S&P 500-Index um 3,9 Prozent verbessert. Vor allem Finanz- und IT-Werte hätten sich steigern können, während die Sektoren Health Care und Energie hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben seien. Neben positiven konjunkturellen Daten und dem Bekenntnis der US-Notenbank FED zu einer anhaltend lockeren Geldpolitik habe die Berichtssaison zum ersten Quartal die Notierungen gestützt. ...

