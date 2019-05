Früher war Berentzen nur ein Schnapsfabrikant und ist inzwischen ein Getränkespezialist. In den vergangenen 18 Monaten wurde der Kurs halbiert. Das Programm wurde umgebaut Richtung alkoholfrei, z.B. mit Citrocasa und der Vorstand stellt sich auf eine größere Dynamik in diesem Konsumsektor ein. Also rundherum Erfrischungsgetränke neben Alkoholika. Die Wetten der Banken gehen in Richtung 8,50 bis 9 Euro gegen aktuell rund 6,50/6,70 Euro und das ist die kleine aber durchaus feine Comebackchance der nächsten Monate.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info