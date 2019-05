Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta005/29.05.2019/08:55) - Stockholm, 29. Mai 2019: Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass das Management beschlossen hat, die Übernahme von Sprinkle AB nicht abzuschließen und von den entsprechenden Vereinbarungen zurückzutreten.



Die Geschäftsführungen von Stockholm IT Ventures AB und Sprinkle AB haben beschlossen, die Parameter der Verträge von einer Akquisition in eine Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen abzuändern. Seit der Ankündigung der Übernahme am 26. April 2019 haben die beiden Unternehmen intensiv daran gearbeitet, die beiden Unternehmen zusammenzuführen. Nach einigen Wochen der intensiven Vorbereitung auf den Zusammenschluss hat sich herausgestellt, dass die beiden Parteien von einer Zusammenarbeit als Geschäftspartner mehr profitieren würden, als tatsächlich Teil desselben Unternehmens zu sein. Daher wurde entschieden, dass es im besten Interesse von Stockholm IT Ventures AB und Sprinkle AB ist, die geplante Akquisition nicht abzuschließen und die Vereinbarung in einen Partnerschaftsvertrag umzuwandeln.



Da die Akquisition nicht abgeschlossen wird, wird es auch keine Transaktion oder Emission von Stockholm IT Ventures AB - Aktien geben. Der Partnerschaftsvertrag zu kommerziellen Konditionen soll so bald wie möglich abgeschlossen werden.



Die Eckpunkte der Umsetzung von Stockholm IT Ventures AB's Strategie eine Fintech-Bank werden, wird in naher Zukunft bekannt gegeben. Dabei spielen die erworbenen Geschäftsbereiche der SAS Bank, Blocktrade Technology und Fantrac Global Ltd., sowie die Partnerschaftsvereinbarung mit Sprinkle eine zentrale Rolle. Zudem soll die Zusammensetzung des Verwaltungsrates angepasst werden.



"Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Sprinkle. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass eine Akquisition von Sprinkle für uns und unsere Aktionäre nicht den gewünschten Mehrwert bringt. Beide Gesellschaften können einander viel bieten - aber unsere Strategien sind zu unterschiedlich und eine Partnerschaftsvereinbarung ist die beste Lösung, um unsere gemeinsamen Aktivitäten voranzutreiben ", sagt Bert Scheen, CEO von Stockholm IT Ventures AB.



Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Kürzel SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen ist auf saubere und effiziente, kostengünstige Energiegewinnung, Kryptowährung, Produktion und verwandte FinTech- und Blockchain-Technologien spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.stockholmit.co. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



