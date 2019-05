Diese Rohstoff-Rakete könnte Sie reich machen:

Denn das Viken Projekt in Schweden ist fünf Milliarden schwer!

Sind die Schweden die lachenden dritten im Wettrennen zwischen China und den USA um die Vorherrschaft bei einem der wichtigsten strategische Metalle?

China und die USA wissen: Ohne strategische E-Metalle wie Kupfer, Lithium, Cobalt, Nickel oder Molybdän geht gar nichts.

Das haben die Schweden schon vor langer Zeit erkannt...

Liebe Leser,

es herrscht ein Krieg, um die Kontrolle der wertvollsten Rohstoffe, die nicht nur rar sondern auch milliardenschwer sind.

Die größten Milliardenkonzerne sind im Rohstoffsektor nur wegen dieser schwarzen Erde, dem sogenannten Schwarzschiefer entstanden.

Jetzt haben Sie die einmalige Chance sich als Aktionär an einem der seltenen Vorkommen zu beteiligen, das noch nicht unter der Kontrolle eines Milliardenkonzerns steht.

Unsere heutige Neuvorstellung begleitet die Elektro-Revolution und mehr…

Sichern Sie sich ein Stück des Kuchens

Ein bisher in Anlegerzirkeln völlig unentdeckter Profiteur des nächsten Elektro-Energiespeicherbooms ist die Aktie von:

American Battery Metals

WKN: A2PFNJ - ISIN CA02452K1049 - Ticker CSE: ABC

ABC gelang vor wenigen Tagen ein genialer Schachzug, wie Sie gleich sehen werden.

Landposition am Temple Mountain deutlich ausgeweitet

Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass das Vanadiumprojekt Temple Mountain in Emery County, Utah, USA, erheblich erweitert wurde.

ABC hat die Größe seines Landpakets verdoppelt, indem weitere 52 neue Claims nach Nordosten gesetzt wurden, um dem Trend zu folgen, der durch die kürzlich abgeschlossene geophysikalische Untersuchung festgestellt wurde.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Landposition am Temple Mountain deutlich ausgeweitet haben und nun den gesamten Trend abdecken, der aus der geophysikalischen Untersuchung hervorgeht. Nachdem wir nun eine beherrschende Landposition in diesem viel versprechenden mineralisierten Gürtel gesichert haben, freuen wir uns auf unser bevorstehendes Bohrprogramm ",Michael Mulberry, Präsident & CEO von American Battery Metals

Klicken Sie hier um zur original News zu gelangen

Vanadium im Wert von über 280 Milliarden US-Dollar im Boden?

Am 29.04.2019 schließt American Battery Metals (WKN: A2PFNJ) erfolgreich eine Absichtserklärung zum Kauf des Viken-Projekts in Schweden und kündigt Finanzierungsschritt an:

Für 20 Millionen Aktien soll ABC 90% der E.U. Energy übernehmen, der 100% am Viken MMS Projekt in Schweden gehören.

Das Projekt beherbergt eine bedeutende polymetallische Mineralressource gemäß NI 43-101, mit einer In-situ-Vanadium (V2O5)-Mineralressource von 163 Millionen Pfund in der Kategorie "Indicated" sowie weitere 16,7 Milliarden Pfund in der Kategorie "Inferred".

"Die Transaktion stellt einen Meilenstein für ABC dar, da Viken eines der größten Vanadium Projekte in der Entwicklungsphase weltweit ist, das zudem Potenzial für eine erhebliche Förderung von Nebenprodukten hat. Schweden ist aus Bergbau- und Investitionsperspektive ein sehr attraktiver Standort"

, betont CEO Michael Mulberry den Sinn der Transaktion.

Rohstoffvorkommen aus Schwarzschiefer können extrem profitabel werden

Überlesen Sie das Wort Nebenprodukte bitte nicht.

Tatsächlich könnten diese dazu beitragen, dass die Förderkosten für das Hauptmetall, in dem Fall Vanadium, beträchtlich tiefer liegen als wo anders.

Das Viken Projekt gehört zu einem der seltensten "Schwarzschiefer" Vorkommen der Welt. Ähnliche Vorkommen gibt es noch im Erzgebirge, Nevada, Polen, in den Karpaten oder Südkorea. In allen Gebieten war und ist der Bergbau Tradition.

Die polnische KGHM ist seit Jahrzehnten der größte Kupfer- und Silberproduzent Europas. Die Aktie weist eine Marktkapitalisierung von 5 Mrd. Euro auf und das Unternehmen beschäftigt 30.000 Mitarbeiter.

KGHM verdankt seinen Erfolg ausschließlich dem "Schwarzschiefer" aus dem Sudetenland.

Wir haben darum wenig Zweifel am Erfolg der Aktie von American Battery Metals.

Darum ist Viken ein 5 Milliarden Dollar Projekt

Das Viken Projekt ist kein Explorationsprojekt. Es ist ein entwicklungsfähiges Vorkommen. Die vorläufige Machbarkeitsanalyse (PEA) wurde 2010 erstellt und 2014 um eine Bio-Heap-Leach Anlage vervollständigt.

In der 2010 veröffentlichten PEA ging man bei einer Laufzeit von 16 Jahren von einem nicht diskontierten Net-Present Value (Kumulierte Netto Cashflows) von 4,6 Mrd. US$ aus.

Im weltweiten Vergleich kommt das Projekt an 2. Stelle gleich nach Olympic Dam, eine der weltweit bedeutendsten Lagerstätten von Kupfer, Gold, Silber und Uran, die zu den größten Projekten des Bergbauriesen BHP Billiton (127 Mrd. US$ Marktkapitalisierung) gehört

Wie "Olympic Dam" ist Viken ein Weltvorkommen

Geheim: Wollen sich die USA dieses Weltvorkommen unter den Nagel reißen?

Ist es möglich, dass American Battery Metals vielleicht sogar der geheime verlängerte Arm für geopolitische US-Interessen wäre, deren geheimes Ziel seit Ende des 2. Weltkrieges darin besteht, weltweit alle wichtigen Rohstoffe zu kontrollieren?

So entstand das Manhattan Projekt… Vielleicht arbeitet Trump am Manhattan Projekt 2.0?

Diese Vermutung liegt nahe, denn schon in Büchern der US-Bergbaubehörde aus dem Jahr 1955 finden sich umfangreiche Aufzeichnungen dieser schwedischen Schwarzschiefervorkommen.

Hier eine Skizze aus dem Buch:

strategische Metalle werden JETZT immer wichtiger

E-Autos und smarte Stromnetze sind die Zukunft. Die Energiewende wurde in der gesamten EU eingeleitet und sieht eine größere Bedeutung für den Ökostrom vor.

Laut Analysten von Bloomberg müssen so schnell es geht 620 Milliarden US$ investiert werden.

Das Ende des Zeitalters vom Rohöl und anderen fossilen Energien braucht weltweit mehr Infrastruktur, in Form neuer Stromnetze und Speichermöglichkeiten sowie E-Mobile mit

E-Motoren und Akkus.

Doch alles geht nur schleppend, weil viele wichtige Rohstoffe und dringend benötigte Metalle nicht von heute auf morgen verfügbar sind.

Die Konsequenzen spüren Sie heute schon:

Immer öfter fällt in Deutschland und weltweit der Strom aus.

Kaum jemand weiß:

TESLA baut längst nicht nur E-Autos, sondern will zum Marktführer des Elektrizitätszeitalters werden und Elon Musk hat als einer der wenigen Vorstände im Automobilsektor verstanden, dass ohne die Kontrolle der strategisch wichtigen Rohstoffvorkommen keine E-Revolution möglich wird.

TESLA hat vor Kurzem eine große windbetriebene Akku-Farm in Australien gebaut, die das Stromnetz stabilisiert, indem es überschüssigen Strom sammelt und speichert, wenn er billig ist, und ihn bei Nachfragespitzen entlädt.

Keine Frage, solche Systeme bräuchte es weltweit.

Endet die E-Autorevolution, bevor sie begonnen hat?

Damit Sie verstehen, wie ernst die Lage ist:

Wissen Sie was der Manager eines der größten Rohstoffhandelshäuser der Welt im schweizerischen Zug, über den Weltkonzerne ihre Rohstoffe beziehen, getan haben soll, als der Chef eines der größten Automobilkonzerne Deutschland unter anderem wegen Lithium- und Cobalt-Lieferungen für seine E-Autooffensive anfragte?

Er legte den Hörer auf und nahm danach das Telefon nicht mehr ab!

Es heißt, dass das Angebot des deutschen Autobauers so weit ab von der Realität des Marktes war, dass die Schweizer hier keine Diskussionsbasis mehr sahen.

Allerorten fehlt es an Rohstoffen - den strategischen Metallen - die dies ermöglichen. Das sind in erster Linie Lithium, Kupfer, Cobalt oder auch Vanadium



Vanadium hat zurzeit noch akutere Engpässe als Lithium

Die US-Regierung hat Vanadium auf die Liste der Mineralien gesetzt, die für die Nation von strategischer Bedeutung sind.

Vanadium ist der Super-Rohstoff, der Baustahl härter macht. Eine 0,1% Beimischung von Vanadium verbessert die Festigkeit um 100% und senkt das Gewicht um 30%. Vor allem China braucht besseren Baustahl zum Schutz vor Erdbeben.

ist der Super-Rohstoff, der Baustahl härter macht. Eine 0,1% Beimischung von Vanadium verbessert die Festigkeit um 100% und senkt das Gewicht um 30%. Vor allem China braucht besseren Baustahl zum Schutz vor Erdbeben. Vanadium wird in der Raumfahrt von der NASA und im Verteidigungssektor gebraucht

wird in der Raumfahrt von der NASA und im Verteidigungssektor gebraucht Vanadium spielt eine zentrale Rolle für die erneuerbaren Energien und smarte Stromnetze. Sogenannte Redox-Flow Akkus mit Vanadium sind langlebiger, günstiger und haben eine größere Kapazität als Lithium-Ionen-Akkus

Der Preis für Vanadium stieg in drei Jahren um +600% von 2,50 US$ auf 17,50 US$ pro Pfund.

Vanadium-Explorer brachten schon enorme Gewinne:

+2.585% mit Aktien von First Vanadium

+820% mit der Aktie Largo Resources

+620% mit dem Papier von Prophecy Development in vier (!) Wochen.

Japan setzt auf Vanadium, um den nächsten SUPERGAU zu vermeiden: härterer Stahl gegen Erdbeben sowie neue Akkus

China ist der wichtigste Vanadiumproduzent. Sonst wird nur noch in Brasilien und Südafrika gefördert. Chinas Stahlindustrie braucht selbst 90% des weltweit geförderten Vanadiums.

ist der wichtigste Vanadiumproduzent. Sonst wird nur noch in Brasilien und Südafrika gefördert. Chinas Stahlindustrie braucht selbst 90% des weltweit geförderten Vanadiums. Vanadium ist für die Produktion wichtiger Redox-Flow Akkus unentbehrlich. Mehr als 100 solcher Projekte gibt es heute schon weltweit in China, bei Stromkonzernen wie E.ON oder dem japanischen Konzern Sumitomo Electric . Seit der Katastrophe von Fukushima setzt Japan verstärkt auf neue Technologien wie Vanadium-Akkus, um die Risiken eines weiteren Super-GAUs zu vermeiden.

unentbehrlich. Mehr als 100 solcher Projekte gibt es heute schon weltweit in China, bei Stromkonzernen wie oder dem japanischen Konzern . Seit der Katastrophe von Fukushima setzt Japan verstärkt auf neue Technologien wie Vanadium-Akkus, um die Risiken eines weiteren zu vermeiden. Vanadium ist zudem ein strategischer Rohstoff für den Verteidigungssektor und die Raumfahrt der USA.

Viken Übernahme unterstreicht Fokus auf Vanadium

Außer dem voraussichtlich neu hinzukommenden "Viken Projekt" kontrolliert das Unternehmen heute ein weiteres strategisches US-Vorkommen.

Das Temple Mountain Projekt in Utah, das ursprünglich als Vanadiumprojekt, dann ein Kernprojekt des "Manhattan Projekts" war und heute wieder vor allem wegen seines Vanadiumpotenzials spannender wird. In historischen Bodenproben trat mit weiteren wertvollen Metallen ~5% Vanadium auf.

Highlights - das sollten Sie über die ABC-Aktie wissen:

Mit Viken würde ABC ein Weltvorkommen übernehmen, das einen Ressourcenwert von ~300 Milliarden US-Dollar besitzt, vor allem Vanadium.

würde ABC ein übernehmen, das einen Ressourcenwert von besitzt, vor allem Vanadium. Das Viken Projekt enthält auch Molybdän , das vor einem Boom stehen könnte. Molybdän ist ein entscheidender Basisrohstoff für technische Anwendungen wie im Nano-Sektor . Wir erwarten 2019-2021 einen ähnlichen Engpass bei Molybdän wie beim Vanadium. à Das bedeutet noch mehr positive Überraschungspotenziale .

, das vor einem Boom stehen könnte. Molybdän ist ein entscheidender Basisrohstoff für technische Anwendungen wie im . Wir erwarten einen ähnlichen Engpass bei Molybdän wie beim Vanadium. à . Vanadium ist der neue Basis-Rohstoff für den Vanadium-Redox-Flow-Akku , einer Kerntechnologie für solar- und windenergiegespeiste Smartgrid-Stromnetze und im Netzbetrieb eine bessere Alternative mit breiterem Einsatzgebiet als die Li-Ionen Technik .

, einer und im Netzbetrieb eine bessere Alternative mit breiterem Einsatzgebiet als die . Es lohnt sich massiv in Vanadiumprojekte zu investieren : Der Preis von Vanadiumpentoxid ist in kurzer Zeit (2017/18) von weniger als 2,50 US$ pro Pfund auf über 17,50 US$ pro Pfund um +600% gestiegen und das bislang ohne eine wesentliche Reaktion von der Produzentenseite.

: Der Preis von ist in kurzer Zeit (2017/18) von weniger als 2,50 US$ pro Pfund auf über 17,50 US$ pro Pfund um gestiegen und das bislang ohne eine wesentliche Reaktion von der Produzentenseite. Das zurzeit wichtigste Vorkommen von ABC , ist das Temple Mountain Projekt in Utah, nahe der Verarbeitungsanlage von Energy Fuels , der einzigen, in den USA in Betrieb befindlichen Produktionsstätte für Uran und Vanadium . Das Projekt liegt zudem mitten im Kerngebiet des " Manhattan-Projekts " und ist für die USA von entscheidender strategischer Bedeutung .

, ist das in Utah, nahe der Verarbeitungsanlage von , der einzigen, in den USA in Betrieb befindlichen Produktionsstätte für . Das Projekt liegt zudem mitten im Kerngebiet des " " und ist für die USA von . Von der Peer-Gruppe aus betrachtet (siehe Grafik unten) könnte der Aktienkurs +376% steigen. Logisch, nach so einem Anstieg würde das Management bestimmt die Höchstkurse nutzen und sich für ein paar Jahre durchfinanzieren. Aber bis dahin profitieren Sie von den ganz wenigen Aktien, die zurzeit im Umlauf sind.

Der beste Kaufzeitpunkt ist JETZT

Sie müssen die Aktie nur mit einer kleinstmöglichen Marktkapitalisierung von ca. 10 Mio. CA$ kaufen und haben vielleicht nur wenige Wochen oder Monate später schon >500% mehr Geld auf Ihrem Anlagekonto.

Wie Sie sehen verdienen Sie von Beginn an mit:

Mit zurzeit 10 Mio. CA$ Marktkapitalisierung ist die Aktie noch total günstig.

Die Logik hinter diesen Kursanstiegen klingt unglaublich banal, aber trifft zu:

Sie sollten darum vor dem Kauf nicht zu lange zögern.

die vorhandenen Ressourcen sind Hunderte Millionen wert

Das Viken Projekt mit einem wirtschaftlichen Wert von fast 5 Mrd. US$, ist allein für eine Kursvervielfachung gut.

Ähnliche Unternehmen im Rohstoffsektor sind zwischen 100 Mio. bis >1 Mrd. US$ wert.

Doch American Battery Metals weist nur eine 10 Mio. CA$ Marktkapitalisierung auf.

Damit ist man der kleinste Wert, mit dem größten Projekt in der Hand… Weltweit…

Wir können nun diskutieren, was das bedeutet, für das Kurspotential.

Es besteht kein Zweifel.

Das Nachholpotential für die Aktie ist gewaltig:

Allein bis zum berechtigten Platz in der Peer-Gruppe wären locker +376% Kursanstieg möglich.

Darum erwarten wir jetzt rasante Kursgewinne:

Der Chart befindet sich im Aufwärtstrend - die spektakuläre Viken-News hat zu einem sprunghaften Ausbruch über 0,40 CA$ geführt.

Nur wenige Experten wissen aber, was sich hinter Viken für ein MONSTERPROJEKT verbirgt.

Darum sehen wir es als unsere Pflicht an, Sie vom enormen Kurspotenzial der Aktie zu unterrichten…

…bevor Sie Ihnen davonläuft!

