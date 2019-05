Das Ether 1×1 - Wie Ethereum funktioniert

Im Jahr 2013 veröffentlichte der Programmierer Vitalik Buterin ein Whitepaper über die digitale währungsbasierte Plattform «Ethereum». Vitalik argumentierte, dass ein digitaler Token und die damit verbundene Blockchain viel mehr als nur den Peer-to-Peer Geldtransfer ermöglichen. Basierend auf dieser Vision, schaffte er ein vollständiges virtuelles Ökosystem mit einer globalen Blockchain und einer "Smart Contract"-Programmierplattform. Beides wird von einer nativen digitalen Währung angetrieben, dem «Ether» (ETH).

Ethereum erweitert das Konzept von Bitcoin um eine Vielzahl von anderen Anwendungen in der Blockchain und strebt so an, die Grundlage von ganzen Blockchain-Ökologien zu werden. Ethereum stellt nicht nur eine bedeutende Änderung des Status Quo dar, sondern ermöglicht auch die schnelle Entwicklung und Bereitstellung neuer Anwendungen. Die Mehrheit der Blockchainprojekte verfügen bereits über keine eigene Blockchain, sondern verwenden die Blockchain von Ethereum als Basis. Daneben verfügt das Ethereum Projekt über eine eigene Kryptowährung namens Ether (ETH). Ether ist somit als Kryptowährung untrennbar mit Ethereum - der Plattform, die es hervorgebracht hat - verbunden.

