Zwei Millionen Haushalte zahlen nach Umzug zu viel für Strom / Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr



Nicht einmal jeder Dritte kümmert sich bei einem Umzug um einen neuen Stromanbieter. Dadurch verschenken Verbraucher rund 145 Mio. Euro im Jahr. 1)



Rund 28 Prozent der Stromkunden in Deutschland beziehen ihren Strom aus der Grundversorgung. Weitere 41 Prozent sind Kunden beim Grundversorger und besitzen dort einen Sondertarif. 2)



Wird diese Verteilung exemplarisch auf alle 2,8 Mio. Haushalte angewandt, die bei einem Umzug ihren Stromanbieter nicht wechseln, zahlen jährlich knapp zwei Mio. umziehende Haushalte zu viel für ihren Strom - in Summe 145 Mio. Euro.



Ein Vierpersonenhaushalt (Verbrauch: 5.000 kWh p. a.) beispielweise zahlt im Mai 2019 bei Alternativversorgern im Schnitt 198 Euro weniger als in der Grundversorgung und 109 Euro weniger als im günstigsten Sondertarif des Grundversorgers.



"Ein Umzug eignet sich besonders gut für einen Stromanbieterwechsel", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Ein Vierpersonenhaushalt beispielsweise reduziert seine Energiekosten durch einen Wechsel aus der teuren Grundversorgung um rund 200 Euro pro Jahr."



Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr



Die Tarife der alternativen Stromversorger sind deutlich günstiger als die Grundversorgung. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK). 3)



Verbraucher, die Fragen zu ihrem Energietarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.



1)Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesnetzagentur, CHECK24-Strompreisindex. Methodik: Für die Berechnungen wurden die Zahlen zu Binnenwanderungen über Gemeindegrenzen in Deutschland 2017 (3,98 Mio.) des Statistischen Bundesamtes mit den Daten zu Lieferantenwechseln von Haushaltskunden bei Einzug 2017 (1,14 Mio.) aus dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur kombiniert. Zur Berechnung der Gesamtersparnis wurden die Werte des CHECK24-Strompreisindex für unterschiedliche Verbrauchsmengen hochgerechnet und entsprechend den Daten des Statistischen Bundesamtes zur Verteilung der Haushaltsgrößen in Deutschland gewichtet. Tabelle mit Berechnungen hier verfügbar: http://bit.ly/2WaLGuA 2)Quelle: Bundesnetzagentur - Monitoringbericht 2018 3)Quelle: WIK-Consult (http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)



