SYZYGY AG: SYZYGY steigt in den Extended Reality Markt ein DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Sonstiges SYZYGY AG: SYZYGY steigt in den Extended Reality Markt ein 29.05.2019 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit SYZYGY Extended Realities bündelt die SYZYGY Gruppe, eine der führenden deutschen digitalen Kommunikationsagenturen, nun die Expertise und das bereits bestehende Geschäft im Bereich Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) in einem eigenen Unternehmen. SYZYGY beschäftigt sich bereits seit längerer Zeit mit Projekten in diesem Bereich für Kunden wie Adidas, dem Fertighaushersteller Danwood und dem Versicherungskonzern FM Global. Auch der erste Award ist bereits in Sicht. Die in Zusammenarbeit mit Ogilvy New York realisierte AR Lösung für den Versicherungskonzern FM Global wurde für einen Effie nominiert. Am 30. Mai 2019 werden in New York die Gewinner ausgezeichnet. Mit der SYZYGY Tochter Ars Thanea in Warschau, verfügt SYZYGY Extended Realities außerdem über ein kreatives Produktionsstudio, das seit Jahren auf höchstem Niveau für internationale Werbekunden sowie für die US-Filmbranche Computer Generated Images (CGI), also am Computer erzeugte Bilder, generiert. Bartek Rozbicki, Co Gründer von Ars Thanea, wird zusammen mit Kai Horlbeck SYZYGY Extended Realities führen. Rozbikci wird seinen Fokus auf das kreative Produkt und die Produktion legen, Horlbeck zeichnet für die strategische Führung und die Produktauslieferung verantwortlich. Rozbicki wird eigens für diese Aufgabe nach Deutschland umziehen. Horlbeck kam Mitte 2018 als Senior Director Client Engagement zur SYZYGY Gruppe. Vorher war er bei MRM//McCann, Frankfurt als Client Service Director tätig. Das Spektrum für die Anwendungen von VR, AR und MR-Maßnahmen ist breit gefächert: das Abtauchen in virtuelle Spiele gehört ebenso dazu wie virtuelle Reisen an noch unbekannte Orte, verbesserte Fahrzeug-Konfiguratoren, edukative Angebote bis hin zu außergewöhnlichen Erlebnissen durch spezielle Codes auf Verpackungen. Besonders die Branchen Retail, Entertainment, Healthcare und Bildung gelten als Wachstrumstreiber für neue virtuelle Lösungen. "Mit SYZYGY Extended Realities vertiefen wir unser Angebot an digitalen Produkten und Services um ein weiteres zukunftsorientierte Feld, das digitales Erleben in eine völlig andere Dimension heben wird. Unternehmen können ihren Kunden künftig echte visuelle Mehrwerte liefern und digital begeistern. Die Technologie ist da und wird kontinuierlich besser. Jetzt gilt es die virtuelle Fähigkeiten mit dem Thema Marke zu verknüpfen und in hoher Qualität umzusetzen. Durch unser erfolgreiches CGI Studio Ars Thanea, sowie die umfassende Erfahrung von Bartek und Kai hat SYZYGY auf dem Gebiet der Extended Reality einen spürbaren Vorsprung", kommentiert Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG. "Die technologischen Möglichkeiten von Extended Reality sind die eine Seite der Medaille, bedeutsame Beziehungen zwischen Unternehmen und Käufern herzustellen aber die viel entscheidendere Seite. Erst das gemeinsame Abtauchen in virtuelle Erlebnisse, die Steuerung durch simple Interaktionen und der Fokus auf menschliche Bedürfnisse machen XR Lösungen für das digitale Marketing zu einem echten USP", sagt Kai Horlbeck von SYZYGY Extended Realities. Über die SYZYGY Gruppe SYZYGY ist eine der führenden digitalen Kommunikationagenturen und gehört zur WPP-Gruppe. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist das verbindende und skalierende Element. Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Agenturgruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung USEEDS . Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirect bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Mazda, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de 29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 