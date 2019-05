Italiens Spirituosenkonzern bot in diesem Jahr 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro Umsatz an. Die starken Marken sind Aperol, Campari und Grand Marnier. Der Gewinn steigt sogar stärker als der Umsatz. Die größte Konzernmarke Aperol bringt es auf 16 % des Umsatzes. Wer auf diesem Niveau investiert, hängt sich an eine bereit steigende Aktie auf hohem Niveau, aber: Campari ist groß genug im Markt, aber klein genug, um von einem noch größeren Amerikaner oder Engländer übernommen zu werden. Dann wird es richtig spannend. Es macht Sinn, spekulativ mitzulaufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info