Schindellegi (ots) - Ende Mai lud sipcall zum diesjährigen

Partner-Event nach Zürich ein und eine grosse Anzahl

Installationspartner folgte dem Ruf. Auf dem Programm standen

spannende Fach-Referate und interessante Flughafen-Führungen, aber

auch ein gesellschaftlicher Teil mit Dinner und der Möglichkeit zum

persönlichen Austausch.



Das Radisson Blu Hotel am Zürcher Flughafen bildete mit seiner

eindrücklichen Architektur und der verkehrsgünstigen Lage einen

idealen Austragungsort für den diesjährigen sipcall Partner-Event.

Nach dem Eintreffen der gut 80 Installationspartnerinnen und -partner

eröffneten Marcel Gmür, Geschäftsführer sipcall, und Patrick Gmür,

Partner Channel Manager, den Anlass mit ihrem Blick auf den

Telefoniemarkt aus der Sicht eines VoIP-Providers.



Vielfältige Referate



Gastreferent Prof. Dr. Marc Pouly, hauptamtlicher Dozent und

Studiengangleiter für die Masterausbildung in Informatik an der

Hochschule Luzern, wusste die Zuhörerschaft mit seinen verblüffenden

Ausführungen zum Thema «Machine Learning und Künstliche Intelligenz»

in seinen Bann zu ziehen.



Spannend ging es im Anschluss auch mit den Hersteller-Referaten

weiter. Vertreter der Anbieter Studerus, Snom, AVM, Gigaset,

Panasonic und Estos berichteten aus ihrem reichhaltigen Fundus,

stellten Neuigkeiten vor und präsentierten ihre Innovationen.



Flughafenführungen



Als Ausgleich zu so viel Fachwissenstransfer begaben sich die

sipcall-Partner im Anschluss auf verschiedene Flughafenführungen. Die

ansteckende Leidenschaft der Guides zeichnete ein deutliches Bild

davon, was hinter den Kulissen eines internationalen Flughafens

geschieht, wie Triebwerke in den schier endlosen Hangars gewartet

werden und enthüllten versteckte Schätze des Airport-Betriebs.



Das anschliessende Dinner bot neben kulinarischen Gaumenfreuden

Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zu Fachsimpeleien unter

Berufskollegen.



Das Unternehmen



Wir sind VoIP-Spezialisten. Als Pioniere der Internettelefonie

beschäftigen wir uns seit 2005 ausschliesslich mit der

VoIP-Technologie und haben uns ein grosses Know-how angeeignet. Diese

Kompetenz widerspiegelt sich in unseren innovativen

Business-Lösungen. Wir kennen die Anforderungen und Bedürfnisse

unserer Kundschaft aus jahrelanger Erfahrung. Dieses Wissen setzen

wir täglich ein, um noch bessere Dienste bedienen zu können. Über

40'000 zufriedene Kunden vertrauen derzeit auf unsere Kompetenz.



