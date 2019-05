Das Hoxworth Blood Center (Cincinnati, OH) hat Biolog Transfusion implementiert eine RFID-basierte Lösung für das Blutspendemanagement welches zur besseren Nachverfolgbarkeit der Auslieferung der Thrombozyten- und Erythrozytenkonzentrate dient.

Die Lösung von Biolog-id wurde erstmals im Jahr 2018 zwecks Distribution und der Lagerverwaltung von Thrombozytenkonzentraten (PCs) zwischen der Blutzentrale und vier angeschlossenen in der Nähe liegenden Krankenhäusern umgesetzt.

Im Jahr 2019 wurde sie auf die vom Immunohematology Reference Laboratory (IRL) am Hoxworth Blood Center verwalteten Phänotypen der Erythrozytenkonzentrate (Phenotyped Red Blood Cell Concentrates, RBCs) ausgeweitet. Das Labor bietet Krankenhäusern sowohl Tests als auch Beratung an, um etwaige, mit roten Blutkörperchen verbundenen serologischen Problemstellungen zu lösen.

Die Implementierung von Biolog-Transfusion im Hoxworth Blood Center gewährleistet die Verfügbarkeit sowie die pünktliche Lieferung von Thrombozytenkonzentraten, während die Verwurfgefahr gemindert wird, indem nicht verwendete Produkte sicher wieder zurückgeführt werden können. Zudem werden insbesondere die Transportkosten von der Blutzentrale zu den Spitälern gesenkt, die Haltbarkeit der vor Ort in den Krankenhäusern befindlichen Thrombozytenbestände kontrolliert, eine rechtzeitige Rückgabe und Neuzuordnung der nicht transfundierten Produkte vor deren Ablauf ermöglicht, der Produktverwurf insgesamt gesenkt, die Genauigkeit und Dokumentation des Bestandes verbessert und die gesetzlichen Anforderungen besser erfüllt.

"Bislang sind wir mit der Thrombozytenlösung sowie dem professionellen und engagierten Team von BIOLOG-ID zufrieden", so der Direktor des Hoxworth Blood Centers, Jose A. Cancelas.

Das Hoxworth Blood Center prüft derzeit eine Erweiterung auf die gesamte Blutprodukte Herstellung, und ihrer Auslieferung.

Über das Hoxworth Blood Center

Das Hoxworth Blood Center ist eine der University of Cincinnati (OH) angegliederte öffentliche Einrichtung. Das Hoxworth Blood Center sammelt rund 90.000 Spenden pro Jahr und versorgt mehr als 30 Krankenhäuser und Gesundheitszentren in den Bundesstaaten Ohio, Indiana und Kentucky.

Über Biolog-id

Biolog-id hat eine patentierte intelligente Lösung für das Management und die Nachverfolgbarkeit sensibler Gesundheitsprodukte auf Basis der RFID-Technologie entwickelt. Dazu zählen Blutprodukte, Plasma für die Fraktionierung und Produkte für die Chemotherapie. Biolog-id ist in Nordamerika, Europa, dem Mittleren Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig und beschäftigt weltweit 90 Mitarbeiter. Eigentümer von Biolod-id sind der Gründer, die Manager und der Xerys-Fonds.

