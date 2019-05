Davenport Resources Ltd.: Aktueller Stand der Aktivitäten DGAP-News: Davenport Resources Ltd. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Personalie Davenport Resources Ltd.: Aktueller Stand der Aktivitäten 29.05.2019 / 10:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die wichtigsten Punkte: - Einrichtung eines Büros in Erfurt, Thüringen, um die Arbeiten im Südharzprojekt zu betreuen. - Ergänzung des technischen Teams durch eine erfahrene deutsche Geologin. - Beginn der wirtschaftlichen Bewertungen für drei potenzielle Projekte innerhalb von Davenports Portfolio. - Teilnahme an und Präsentation auf Londons 121 Konferenz. Davenport Resources (das "Unternehmen") gibt die Aufnahme von Sabine van der Klauw in der Rolle der Projektadministratorin in das technische Team in Deutschland bekannt. Sabine hat zuvor 9 Jahre als Erkundungsspezialistin gearbeitet. Sie half deutschen Bergbauunternehmen mit den Anträgen für Planungsgenehmigungen und Minenbetriebsplänen zur Fortsetzung ihrer Bergbaubetriebe. Sie besitzt beachtliche Erfahrung mit Kalibergbaubetrieben in Deutschland. Sie wird ihren Sitz in der neu eröffneten Repräsentanz des Unternehmens in Erfurt haben, die zur Erleichterung der detaillierteren technischen Bewertung der Assets des Unternehmens sowie für die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Lokalverwaltung, der Genehmigungsbehörden und der breiten Öffentlichkeit eingerichtet wurde. Sabine ist eine Absolventin der Friedrich-Schiller-Universität in Jena (Abschluss in Geologie) und wird eine wesentliche Ergänzung für das Team sein, während das Unternehmen mit der wirtschaftlichen Bewertung und Einstufung seiner potenziellen Projekte in der Region Fortschritte macht. Davenports CEO, Dr. Chris Gilchrist, äußerte sich zum Neuzugang: "Wir freuen uns, dass Sabine sich unserem Team anschließt. Ihre technischen Fachkenntnisse zusätzlich zu ihren Spezialkenntnissen der Region Südharz werden sich für das Unternehmen als außerordentlich wertvoll erweisen, während wir unser Projektportfolio bewerten und eine gut etablierte und positive Beziehungen zu externen Stakeholdern, lokalen Beamten und der Gemeinde im Allgemeinen aufbauen." Das Unternehmen besitzt drei unbefristete Bergbaulizenzen und zwei Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 659 Quadratkilometern im Bezirk Südharz in Thüringen, Mitteldeutschland (Siehe Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung). Der Südharz ist seit über 100 Jahren ein signifikanter Kaliproduzent gewesen. Das Unternehmen besitzt eine beachtliche Menge detaillierter Informationen über seine Lizenzgebiete einschließlich sehr signifikanter Daten aus über 200 historischen Bohrungen. Durch Bewertung und Analyse dieser Daten hat das Unternehmen die historischen Ressourcen in JORC konforme geschlussfolgerte Ressourcen von über 4,9 Milliarden Tonnen umgewandelt, die über 500 Millionen Tonnen K2O enthalten einschließlich 1,6 Milliarden Tonnen Sylvinit mit 13,1 % K2O. Diese Arbeiten sind nicht abgeschlossen und noch im Gange. Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lizenzgebiete mit JORC konformen Ressourcen und Explorationszielen. Das Unternehmen hat die Salz- und Kali-Beratungsfirma K-Utec Salt Technologies ("K-Utec") beauftragt, um vorläufige technische und wirtschaftliche Bewertungen für drei seiner fünf potenziellen Projekte in seinem Portfolio durchzuführen. Der Sitz von K-Utec ist in Sondershausen im Bezirk Südharz. Diese Bewertungen werden sequenziell im Laufe der nächsten vier Monate durchgeführt. Die erste dieser Bewertungen wird im Juli erwartet. Die Studien werden es dem Unternehmen ermöglichen, den potenziellen Wert der Projekte in seinem Portfolio weiter zu verstehen und einzuordnen sowie sinnvolle Gespräche mit potenziellen Projektpartnern zu führen. Das Unternehmen stellte sich letzte Woche auf der 121 Konferenz in London vor, wo es eine Reihe sehr ermutigender Meetings mit potenziellen europäischen Investoren hatte, die das hervorragende Potenzial erkennen, das die Ressourcen des Unternehmens innerhalb der unbegrenzten Bergbaulizenzen und Explorationslizenzen in Deutschland repräsentieren. Investoren- und Medienanfragen Dr Chris Gilchrist Managing Director Davenport Resources Ltd Tel. +353-41-988 3409 Tel. +353-87-687 9886 cgilchrist@davenportresources.com.au David Tasker Managing Director Chapter One Advisors Tel. +61-433-112 936 dtasker@chapteroneadvisors.com.au Paul Cahill Managing Director Bacchus Capital Advisers Ltd Tel. + 44-203-848 1643 paul.cahill@bacchuscapital.co.uk Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 817033 29.05.2019 ISIN AU000000DAV3 AXC0104 2019-05-29/10:17