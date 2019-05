Am gestrigen Dienstag war die Wirecard-Aktie drauf und dran, die Verluste durch die Bilanz-Vorwürfe der Financial Times (FT) vollständig aufzuholen. Kurz vor dem wichtigen Zwischenziel knickt der Kurs am Mittwoch aber zunächst wieder ein. Mit einem Minus von rund vier Prozent rutscht die Aktie am Vormittag ans DAX-Ende. Was steckt dahinter?

Den vollständigen Artikel lesen ...