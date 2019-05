Die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen in Italien hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Das Konsumklima stieg um 1,2 Punkte auf 111,8 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 110,0 Punkte gerechnet.

Auch die Unternehmensstimmung verbesserte sich unerwartet. Der entsprechende Indexwert stieg ebenfalls um 1,2 Punkte auf 102,0 Zähler. Hier hatten Experten einen Rückgang auf 100,4 Punkte erwartet./jsl/jkr/fba

