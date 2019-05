Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hallein (pts015/29.05.2019/10:00) - Lehrlinge und Praktikanten der EMCO GmbH aus Hallein genießen eine umfassende und interessante Ausbildung, die weit mehr ist als nur duales Berufsausbildungssystem. In firmeninternen Trainings erhalten die künftigen MitarbeiterInnen von EMCO ein umfassendes Know-how. Die Youngstars bekommen von Beginn an die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten einzusetzen, selbstständig zu arbeiten und dies beispielsweise bei internationalen Messen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der EMO am Stand der VDW Nachwuchsstiftung, unter Beweis zu stellen. Praktikum bei EMCO - We make our candidates speak: Das Standbein für eine großartige Karriere Daniela ist Studentin im Jahrgang 2016 an der FH Salzburg und seit Jänner 2019 Fachpraktikantin in der Marketingabteilung von EMCO. Vom Praktikum zeigt sich die 22-Jährige, die bei EMCO nach dem Praktikum einen Teilzeitjob übernommen hat, begeistert: "Von Beginn an durfte ich an abteilungsübergreifenden Meetings teilnehmen, aktiv am Projekt 'Mitarbeiterkommunikation' mitarbeiten und dazu Präsentationen halten", sagt die Studentin. EMCO bietet seinen Praktikanten vielfältige Möglichkeiten sich individuell und fachlich zu entwickeln. So durfte Daniela beispielsweise an einem Seminar zum Thema "Schreiben von Webtexten" teilhaben. Auch nach dem Praktikum ermöglicht EMCO seinen Praktikanten ein Teil der "EMCO-Familie" zu bleiben. Die Teilnahme an Traineeprogrammen, die Arbeit bei Tochterunternehmen im Ausland oder eine Teilzeitanstellung im Studium sind optimale Möglichkeiten, um bei EMCO Fuß zu fassen. Weitere Informationen zum Praktikum bei EMCO findet man unter: https://www.emco-world.com/de/jobs/praktikum.html Lehre bei EMCO - Mehr als eine Ausbildung EMCO fördert bereits seit mehr als 40 Jahren Lehrlinge in technischen und wirtschaftlichen Bereichen. Aktuell in den Berufsfeldern MechatronkerIn, ZerspanungstechnikerIn, Informationstechnologin/Informatik und Industriekauffrau/-mann. Auf Lehrlinge von EMCO wartet neben einer interessanten und zukunftsorientierten Lehre eine faire Bezahlung sowie Prämien bei besonders guten Leistungen in der Schule. Zudem sind Weiterbildungsmöglichkeiten wie Lehre mit Matura oder ein weiterführender Werkmeisterabschluss Teil der EMCO-Philosophie. EMCO ermöglicht jungen Talenten den optimalen Einstieg in das Berufsleben und bietet ein abwechslungsreiches Programm für interessierte Jugendliche. Mehr Informationen zur Lehre bei EMCO findet man unter folgendem Link: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 35 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell 810 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Der Publikation bis 24.8.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +43 62458910 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190529015

