Die Aktie der Deutschen Bank ist in der vergangenen Woche pünktlich zur Hauptversammlung auf ein neues Allzeittief gefallen. Dieses Tief wurde in dieser Woche nun aber sogar noch unterboten. Zudem gibt es nun Gerüchte über eine Kapitalerhöhung.



Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.