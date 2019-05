Mediaset teilte am Mittwochmorgen den Erwerb von rund 9,6 Prozent der Anteile von ProSiebenSat.1 mit, das entspricht einem Wert von rund 330 Mio. Euro. Hierdurch steigt die Beteiligung ohne Berücksichtigung eigener Aktien auf 9,9 Prozent der Stimmrechte.

Ein Blick auf den Langfristchart zeichnet insgesamt kein gutes Bild für die ProSiebenSat.1-Aktie, der Wert steckt seit Ende 2015 in einem intakten Abwärtstrend und verlor innerhalb dessen über 75 Prozent auf 12,61 Euro an Wert. Zwar läuft seit einigen Wochen eine zwischengeschaltete Aufwärtsbewegung, diese präsentiert sich aber nicht besonders stark. Vielleicht aber kann Mediaset frischen Wind in die Aktie bringen.

Papier auf 4-Jahres-Tief

