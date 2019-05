Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Kursverluste an den Börsen in New York und in Japan belasten den Dax zunächst auch zur Wochenmitte. Die Sorgen um den US-chinesischen Handel sind zurück und überlagern den kurzen positiven Impuls nach der Europawahl. Der Batteriehersteller Varta kauft Varta Consumer Batteries zurück und steigt damit in das Geschäft mit Batterien für Endkunden ein. Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse hat nach einem guten ersten Quartal seinen Ausblick angehoben. Der Start-up-Investor Rocket Internet hat dank neuer Unternehmen in seinem Portfolio seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ist mit kräftigen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß