Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Isra Vision vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das solide Wachstum im ersten Geschäftsquartal dürfte im zweiten Geschäftsjahresviertel angehalten haben, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialmaschinenbauer schaffe es, in herausfordernden Zeiten ein dynamisches Wachstum zu erzielen. Das Vertrauen in die Jahresziele dürfte damit steigen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 08:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 08:21 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-05-29/11:05

ISIN: DE0005488100