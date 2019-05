Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Adler Real Estate auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der deutsche Wohnungsmarkt dürfte in diesem Jahr zweistellige Renditen bringen, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gerade Städte in B-Lagen zeigten eine hohe Dynamik./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 14:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-05-29/11:08

ISIN: DE0005008007