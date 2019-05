Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Inflationsrate ist im April deutlich von 1,4% auf 1,7% gestiegen, so Heinrich Bayer von Postbank Research.Gleichzeitig sei die Kerninflationsrate von 0,8% auf 1,3% gesprungen. Ein höherer Wert sei zuletzt 2015 zu verzeichnen gewesen. Mit Blick auf den unterliegenden Preisdruck in der Eurozone sollte dies aber nicht überbewertet werden. Vielmehr seien im April kalenderbedingte Effekte infolge der Lage der Osterferien am Werk gewesen. Diese würden sich typischerweise in Deutschland über die Preise von Pauschalreisen überproportional bemerkbar machen, weshalb die deutsche Inflationsrate im April sogar von 1,3% auf 2,0% geschnellt sei. Schon im Mai sollte es aber zu einer Gegenbewegung kommen. Insgesamt sähen die Analysten von Postbank Research noch keine grundlegende Beschleunigung des Preisauftriebs und würden davon ausgehen, dass die EWU-Inflation mit 1,3% in 2019 und 1,4% in 2020 die EZB-Zielmarke von knapp 2% weiterhin deutlich verfehle. (Perspektiven Juni 2019) (29.05.2019/alc/a/a) ...

