Hannover (www.anleihencheck.de) - Die wieder leicht eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten ließ die Anleger am deutschen Rentenmarkt zugreifen, so die Analysten der Nord LB.Zehnjährige Bundesanleihen hätten mit -0,16% und damit so tief wie schon lange nicht mehr "rentiert". US-Anleihen hätten von der Unsicherheit am Aktienmarkt profitiert und zugelegt. Die 10J-Treasury habe mit 2,26% (2,32%) rentiert. (29.05.2019/alc/a/a) ...

