Wann ist es sinnvoll, im DAX, dem S&P500 oder in Gold investiert zu sein? Mit einfachen Kriterien lassen sich hier bereits sehr profitable Strategie bauen - und insbesondere große Abschwünge des Depots abfedern.



Die Hinzunahme manch weiterer Assets ist dabei sinnvoll. Das TSI Wochenupdate untersucht diese "Multi-Asset"-Strategie. Der Markt zeigte sich zuletzt schwach, entsprechend kommt auch das TSI-Trendstärke-Depot derzeit nicht vom Fleck. Das weniger marktabhängige TV-Depot konnte weiter zulegen. Im Börsenüberblick werden drei Gesamtmarktindikatoren gezeigt, die aktuell neue Warnsignale für den DAX ausgeben. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in unseren Börsenbriefen betreut. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Experte hält Positionen an Bitcoin, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.