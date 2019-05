FRANKFURT (Dow Jones)--Prosiebensat1 hat den Anteilskauf des italienischen Medienkonzerns Mediaset an der deutschen Senderkette begrüßt. Die Investition sei ein "Vertrauensbeweis in Strategie und Team", so Prosiebensat1-CEO Max Conze in einer knappen Mitteilung des Konzerns. Die Mediaset SpA hat fast 10 Prozent an dem im MDAX notierten Konzern übernommen. Der Börsenwert der Beteiligung liegt bei rund 340 Millionen Euro.

An der Börse sorgt der Einstieg der Italiener für steigende Kurse: Die Aktie der Prosiebensat1 Media SE legt am Mittwoch um gut 5 Prozent auf 15,41 Euro zu. Das Investment lenke den Blick auf mögliche M&A-Aktivitäten in der Branche auf europäischer Ebene, heißt es von Analysten der Citigroup. Auf das Tagesgeschäft von Prosiebensat1 dürfte der Deal nur begrenzten Einfluss haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2019 04:49 ET (08:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.