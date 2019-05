Barak Bar-Hen vom Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG zum Vorstandsvorsitzenden bestellt DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Barak Bar-Hen vom Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG zum Vorstandsvorsitzenden bestellt 29.05.2019 / 11:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG des Aufsichtsrates der TLG IMMOBILIEN AG Barak Bar-Hen vom Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG zum Vorstandsvorsitzenden bestellt Berlin, 29. Mai 2019 - "Mit Herrn Bar-Hen verstärken wir den Vorstand und stellen für die TLG IMMOBILIEN AG die Weichen auf ein strategisches und nachhaltiges Wachstum", so Sascha Hettrich, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Herr Bar-Hen (42) trägt die niederländische Staatsbürgerschaft, studierte Rechtswissenschaften und war nach seinem Abschluss bei Gornitzky & Co, einer der führenden Anwaltskanzleien Israels, tätig. Im Anschluss hieran arbeitete er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Touche Tohamatsu. Danach trat er der Elad-Gruppe mit privatem Immobilienvermögen in Europa, den USA und Kanada bei, die sich im Besitz einer multinationalen Unternehmerfamilie mit befindet. Er begann dort als Business and Acquisition Analyst in den USA und wechselte dann als Head of Business Development nach Europa. Im Jahr 2008 wurde er zum CEO von Elad Europe ernannt, einem Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, das auf den Kauf, die Entwicklung und den Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz spezialisiert ist. Herr Bar-Hen war mehr als ein Jahrzehnt bei der Elad Group in einer Leadership Executive Position tätig und verfügt über langjährige Erfahrung und einen signifikanten Track-Record im Bereich Real Estate Management zum Verkauf, der Akquisition, dem Asset Management und Property Management sowie in der Entwicklung von Immobilienprojekten. Im Jahr 2018 nahm Herr Bar-Hen die Beratung für europäische Immobilienunternehmen in Bezug auf deren Geschäfte in Deutschland und den Niederlanden auf, mit dem Schwerpunkt der Entwicklung von Value-Add Immobilien. "Es ist eine große Ehre für mich, zum Vorstandsvorsitzenden der TLG IMMOBILIEN AG berufen worden zu sein. Hiermit danke ich dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue ich sehr gemeinsam mit meinen Kollegen im Vorstand, dem Aufsichtsrat und dem gesamten Team des Unternehmens meinen Teil zu einer positiven Entwicklung beitragen zu können" Barak Bar-Hen. KONTAKT Sascha Hettrich Vorsitzender des Aufsichtsrates der TLG IMMOBILIEN AG c/o HETTRICH TOMORROW GmbH Telefon: +49 173 277 73 77 E-Mail: sh@hettrich-tomorrow.com ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25 Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem Bestand befanden sich zum 31. März 2019 Immobilien im Wert von mehr als EUR 4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,67 zum Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus. Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten eine hohe lokale Marktexpertise. 