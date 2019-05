Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Angesichts der mauen Aussichten für den Chemiesektor bestehe die Gefahr, dass die Unternehmen im dritten Quartal ihre Ausblicke nach unten anpassen werden, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Lanxess spreche unterdessen die Fokussierung auf die Restrukturierung. Dies eröffne Perspektiven für Margen und Gewinne./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-05-29/11:25

ISIN: DE0005470405