Was für ein Comeback. Fast zehn Jahre war es still geworden um Seltenen Erden. Doch jetzt geht es wieder rund in dem Sektor. Der Grund: China könnte die Seltenen Erden als Druckmittel im Handelsstreit mit den USA einsetzen. Noch immer kontrolliert China rund 80 Prozent der Produktion der begehrten Rohstoffe, die vor allem von der Hightech-Industrie nachgefragt werden. Die Preise steigen. Und damit auch der Kurs der praktisch einzigen westlichen Antwort auf die Dominanz der Chinesen: Lynas.

Den vollständigen Artikel lesen ...