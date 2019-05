Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bonn (pta020/29.05.2019/11:05) - 29.05.2019 - Die Murphy&Spitz Green Capital AG erwartet für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro. Die Hauptversammlung der 100% Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy AG hat am 28. Mai 2019 eine Dividende beschlossen. Durch die Veräußerung der tschechischen Buzzing purple lines s.r.o., die eine 1.225 kWp Photovoltaikanlage in der Region Brno betreibt, hatte die Murphy&Spitz Green Energy zum 31. Dezember 2018 einen außerordentlichen Buchgewinn in Höhe von 1,9 Mio. Euro erzielt.



Der vollständige Jahresabschluss der Murphy&Spitz Green Capital AG soll bis Ende Juni veröffentlicht werden.



Murphy&Spitz Green Capital AG Der Vorstand



