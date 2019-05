Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Geschäftsjahreszahlen und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Thilo Kleibauer wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als wichtigste Fakten auf ein besseres Kostenmanagement und einen positiven Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hin. Die Aktie der Baumarkt-Holding bleibe eine attraktive Anlagemöglichkeit./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-05-29/11:55

ISIN: DE0006083405